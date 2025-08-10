Síguenos:
Tópicos: País | Política | PPD

PPD busca acordar lista única parlamentaria con el oficialismo

El Partido por la Democracia (PPD) llevó a cabo su Consejo Nacional de cara a las elecciones parlamentarias del 16 de noviembre, en el que ratificó su respaldo a la candidata Jeannette Jara (PC) y la decisión de competir en una lista única con el oficialismo.

El diputado Héctor Ulloa, jefe de bancada PPD-Independientes, se mostró optimista frente a los plazos y destacó que "aún queda tiempo" para llegar a un acuerdo parlamentario único.

La fecha límite para cerrar las inscripciones parlamentarias es el próximo 18 de agosto.

