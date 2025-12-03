Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago24.1°
Humedad42%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Analista: En lenguaje futbolístico, Jara atacó, Kast defendió y no hubo goles

Publicado: | Fuente: Cooperativa
Llévatelo:
Audios Destacados
Audios Recientes
Audios + Escuchados
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

El analista político Marco Moreno, director del centro Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central, evaluó en Cooperativa el desempeño de los dos candidatos presidenciales en el debate Archi. Y su conclusión la expresó en términos futbolísticos: “Jara atacó, Kast defendió y no hubo goles”.

Para el académico, ambos postulantes a La Moneda llegaron con diferentes posiciones, lo que generó que “más que un enfrentamiento de propuestas fue un enfrentamiento de estrategias de cara a segunda vuelta: Kast buscó no arriesgar y Jara buscó confrontar al otro candidato porque se sabe en el segundo lugar”.

“De alguna manera no se movió la aguja, pero fue posible establecer matices. Jara tuvo buen desempeño en lo técnico, pero no logró dar vuelta el debate, no logró hacer ese quiebre emocional para ganar gran cantidad de adeptos”, consideró el experto.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados