El analista político Marco Moreno, director del centro Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central, evaluó en Cooperativa el desempeño de los dos candidatos presidenciales en el debate Archi. Y su conclusión la expresó en términos futbolísticos: “Jara atacó, Kast defendió y no hubo goles”.

Para el académico, ambos postulantes a La Moneda llegaron con diferentes posiciones, lo que generó que “más que un enfrentamiento de propuestas fue un enfrentamiento de estrategias de cara a segunda vuelta: Kast buscó no arriesgar y Jara buscó confrontar al otro candidato porque se sabe en el segundo lugar”.

“De alguna manera no se movió la aguja, pero fue posible establecer matices. Jara tuvo buen desempeño en lo técnico, pero no logró dar vuelta el debate, no logró hacer ese quiebre emocional para ganar gran cantidad de adeptos”, consideró el experto.

LEER ARTICULO COMPLETO