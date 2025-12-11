Desbordes amenazó con querella a Jara por "fake news/operación política" sobre el TAG

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), salió al paso de las críticas de la candidata presidencial oficialista, Jeannette Jara, tras sus declaraciones sobre una "operación política" en su contra en el municipio por la denuncia sobre el no pago de TAG.

La candidata apuntó al municipio por la errónea difusión de una deuda, la que había sido cancelada en 2020, aunque la empresa Autopase reconoció que el error surgió por parte de ellos.

En conversación con Infinita, la autoridad comunal planteó que "ella lanzó una mentira, una fake news, una noticia de información falsa para desviar la atención del problema del certificado. Ella mintió abiertamente, pero además ensucia a un municipio, a funcionarios municipales, desvía la pelea de manera mañosa y yo creo que no todo vale en campaña".

"Estamos evaluando si incurrió en un delito para evaluar una querella después de la elección, no ahora. Yo creo que tiene que disculparse con los funcionarios municipales, con nosotros, porque ya quedó en evidencia que mentía descaradamente", añadió.

Desbordes insistió en que "ella lo sabía, no me cabe duda que sabía que estaba mintiendo, el municipio no tiene nada que ver con el certificado, no tenemos acceso a esa información, no hay ninguna explicación lógica (...) decidieron acusar a un municipio de un alcalde que apoya a José Antonio Kast, eso es".