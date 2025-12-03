En el debate Archi de cara al balotaje, José Antonio Kast defendió su promesa de expulsar a cientos de miles de migrantes irregulares, aunque no explicó cómo sortearía las actuales limitaciones legales, la falta de documentación, los rechazos de los países vecinos y el presupuesto insuficiente.

"No los voy a echar, los vamos a invitar (a que se vayan)", puntualizó, poniendo foco en las "salidas voluntarias" y en una nueva propuesta, luego de haber dicho en el pasado que los propios extranjeros pagarían por su expulsión; afirmación que fue duramente criticada.

Ahora planteó que "a las mismas personas que los tienen contratados (a los irregulares), les vamos a decir: usted pague el pasaje de regreso que debería haber pagado cuando lo trajo… Tiene que pagarle el pasaje de venida y el pasaje de vuelta".

LEER ARTICULO COMPLETO