La "minuta Tohá" y apoyos cruzados marcan el post-debate oficialista en Cooperativa

El post-debate presidencial oficialista en Cooperativa se convirtió en un escenario para que los candidatos abordaran las controversias que los han enfrentado en las últimas semanas, especialmente la polémica minuta del comando de Carolina Tohá (PPD).

El mensaje instruido por la campaña del Socialismo Democrático a sus voceros, "Si gana Jara, gana la derecha", generó fuertes reacciones y se convirtió en uno de los puntos centrales de la discusión.

A la salida de los estudios de Radio Cooperativa, la candidata del Partido Comunista (PC), Jeannette Jara, expresó su incredulidad y tristeza ante la existencia de dicha minuta, afirmando: "No, es que no lo puedo creer. De verdad, yo sé que todos me han dicho que es verdad, pero yo no lo puedo creer. Pero miren, ¿saben qué? A veces son... No sé, me pone un poco triste".

Por su parte, Tohá restó dramatismo al asunto, indicando que "minutas e insumos en las campañas hay muchos, y esa es una minuta que da una serie de orientaciones que no me parece que tengan nada de dramático. Pero a mí me parece que no es nada dramático, que es de lo más normal".

Apoyo de alcalde de Puente Alto a Jara genera reacciones encontradas

La jornada también trajo consigo un giro inesperado en los apoyos. El alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, anunció su respaldo a la candidatura de Jara en una entrevista con CNN Chile. Esta decisión sorprendió a muchos, dado que hace apenas unas semanas el jefe comunal había compartido un desayuno con el candidato del Frente Amplio (FA), Gonzalo Winter, generando expectativas sobre un posible apoyo a su alternativa.

En el exterior de Radio Cooperativa, Winter reaccionó de manera positiva al anuncio, interpretándolo como una señal de que "el alcalde Toledo ahora ya es parte de esta primaria".

"Todos los candidatos queremos el apoyo de todos los dirigentes importantes de la centroizquierda y de la izquierda", agregó el diputado.

Sin embargo, no todos compartieron esta visión. Jaime Mulet, candidato de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), expresó una crítica velada a la dinámica de los apoyos políticos, enfatizando que la "ciudadanía se tiene que movilizar sola, porque, si empiezan a acarrear los alcaldes con recursos municipales, sería una situación defraudatoria".

Además, el diputado sostuvo que "un candidato a Presidente de la República, una candidata, lo que tiene que hacer es bastarse a sí mismo, y yo me basto a mí mismo", defendiendo la autonomía de los postulantes.