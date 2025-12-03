Reacciones al debate Archi: Los "depende" de Kast y las "mutaciones" de Jara

Los bloques políticos que respaldan a cada uno de los candidatos presidenciales reaccionaron al debate Archi en El Primer Café de Cooperativa. Y como era esperable resaltaron las fortalezas de su representante y las debilidades del oponente, sin ningún tipo de concesión.

En el oficialismo, se hizo notar que la carta del Partido Republicano, José Antonio Kast, dejara muchas preguntas sin responder y recurriera reiteradamente a responder que su postura "depende" de algún tipo de contexto. Y en la oposición ironizaron con las "mutaciones" que afirman ha tenido la representante del oficialismo, Jeannette Jara, en su discurso durante los últimos años.

La primera postura la sostuvo el presidente del PPD, Jaime Quintana, quien afirmó que "Jara cierra con algo muy relevante: su gobierno va a ser de amplitud. Este va a ser el gobierno más amplio de la centroizquierda. El mote de comunista no corre".

Y en contrate expuso que "es preocupante que el candidato Kast relativice todo, que todo depende. Porque da pie a que otros sectores más extremos como el de Kaiser vayan a reclamar presencia" en un eventual gobierno de la derecha.

También planteó que "no tengo dudas de que en este debate Kast ha defraudado a gran parte de su electorado en el tema de la migración irregular. Decir que 'los vamos a invitar a irse' es diferente de lo que ha dicho en campaña. El problema es cómo va a hacerlo. ¿Va a esperar a llegar a La Moneda para explicarlo?".

Sepúlveda acusa "ignorancia" de Kast

Más dura fue la senadora Alejandra Sepúlveda, parte del equipo de Jeannette jara, quien afirmó que "Kast tiene toda la razón de no presentarse a los debates. Depende en todo, relativiza todo. Además que no sabe de números, de cifras, de argumentos. Anoté 16 puntos en los cuales no respondió o no sabía lo que está ocurriendo en su sector, ni las votaciones que se llevan a cabo en el Congreso".

"Me preocupa lo que planteó el candidato Kast. No responde cómo va a hacer con las listas de espera, puros eslogan. No tenía idea de que ya fue despachada la Sala Cuna Universal y con acuerdos. No sabía qué le pasaba al diputado republicano desaforado. No tenemos solo el problema de que no responde. Él no sabe. No sabía las pensiones de las fuerzas armadas, evadió sobre derechos reproductivos. La implicación es que tenemos un candidato que no sabe de lo que está hablando y no sabe cómo va a gobernar. Es ignorante en temas que afectan al país", añadió la parlamentaria.

Y sobre su propia abanderada afirmó que "en la medida que tengamos los debates se muestra una candidata que sabe y propone, ante uno que no sabe y no responde. Es ignorante en algunos temas. Jara es capaz de dialogar y llegar a acuerdos. Cuando ella ha liderado ha logrado cambios. Jara tuvo una consistencia fantástica. Kast no quiere enfrentarse a debates porque sabe que no sabe responder más allá de consignas".

Romero apuntó a "mutaciones" de exministra

Una postura radicalmente opuesta mostró el diputado republicano Agustín Romero, quien afirmó que "estoy conforme con la presentación de José Antonio Kast. Ha sido bastante consistente en todos los debates. Lo que ha planteado se relaciona con las urgencias sociales de los chilenos. Y admiro la capacidad que ha tenido la candidata Jara para mutar muchas de sus ideas y eso tiene que ver con el impacto de la fuerza republicana".

"Sobre propuestas de Jara, muchos chilenos se dieron cuenta de que es una continuidad de Gabriel Boric, quien dijo muchas cosas y no las cumplió, como la eliminación de las listas de espera. Y en migración los chilenos tienen que elegir: si quieren que los migrantes irregulares no tengan derechos sociales, que voten por Kast. Les quedan 98 días para vender sus cosas e irse del país".

Y sobre las eventuales indefiniciones de Kast en el debate, apuntó que "nadie desconoce lo que piensa Kast en los temas que se le preguntan. Es virtuoso que Jara haya cambiado tan radicalmente en los últimos años. Esa evolución la ven los chilenos y no sé si le creen. La gente tiene que elegir entre un cambio radical con Kast o la continuidad de este Gobierno".

Monckeberg: Kast tiene postura clara

Finalmente el exministro Cristián Monckeberg (RN), que sumó su apoyo a Kast como militante de un partido de Chile Vamos, destacó que el candidato republicano "ha incorporado muchos planteamientos de esta suerte de coalición. Él respondió lo que debía responder, más allá de que gusten o no las respuestas. Destaco que se diga claramente lo que se quiere hacer en materia de impuestos. Me alegro de que diga que está dispuesto a revisar los impuestos y generar mejor calidad de vida".

"Los temas de migración han sido súper complejos. Hay ahora un seudoconflicto con Perú, aunque el Gobierno dice que no existe tal problema. Valoro lo que ha dicho Kast, de que va a tener una postura clara, que va a hacer cumplir la ley. Si las personas que entraron a Chile no cumplen con la ley, al gobierno le corresponde hacer todo lo posible por hacer que se vayan. Expulsar a 300 mil personas es difícil. Y por qué se llegó a eso, porque no se ha hecho cumplir la ley", argumentó el exparlamentario.

Y sobre las críticas oficialistas hacia la carta republicana reclamó que "me preocupa que instalemos temas como decir que una persona es ignorante. Me parece que no puedo dejarlo pasar. Raya la injuria. Puedo decir que está errado, pero no que es ignorante".

Comando de Kast desestimó críticas a Quiroz

Sobre las críticas al economista Jorge Quiroz, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, manifestó que "ha sido una tónica permanente del comando de Jeannette Jara atacar, caer en la descalificación personal, obviamente que el nivel profesional que tiene alguien como Jorge Quiroz es fundamental para poder hacer crecer nuevamente a Chile. Tiene un conocimiento muy acabado, profundo, de lo que es el desarrollo de la actividad económica y eso nos deja muy contentos y por cierto, no vamos a caer en las provocaciones que hemos visto por parte de la candidata Jara".

Por su parte, el candidato Kast dijo que "fue un buen debate y no estuvo fuera de lo que esperábamos. De hecho, se dio tal cual como veíamos que venía la campaña y la franja, en base a difamaciones, mentiras, 'no responde, no contesta, no tiene propuestas' y claramente es un estilo que cada uno elige libremente, de cómo enfrentar una campaña, una franja electoral. La mayoría de los chilenos ya tomaron una decisión, de que no quieren la continuidad".

"Extrañé que no habláramos de la primera urgencia nacional, la mayor crisis que vive Chile hoy día es la crisis de la seguridad", añadió.

Comando de Jara: "La diferencia es abismal"

Desde el comando de Jeannete Jara señalaron que la candidata logró demostrar experiencia en el aparato público, manejo de diferentes temas y pudo plantear y explicar sus propuestas, apuntando una "diferencia abismal" con la contraparte.

"Nuestra candidata ha dado muestra de tener contundencia en cada una de sus propuestas y también en las argumentaciones que tiene, y yo creo que la diferencia es abismal. No solo fue el tono, sino que más bien que no respondiera ni siquiera a los periodistas. O sea, frente a los periodistas José Antonio Kast quedó mal también", señaló la diputada Gael Yeomans, vocera de la campaña

Por su parte, Jara señaló en su salida del debate que "la principal dificultad, más que en repetir su falta de respeto que tuvo en la radio la vez anterior, lo que veo es la ausencia de respuestas para Chile y eso es grave".

"Yo les puedo decir a los chilenos y chilenas que uno puede tener muchas ideas en teoría, pero la política es difícil, por eso hacer realidad las cosas cuesta y es importante sacarlas adelante. Pero cuando ni siquiera tienes propuestas, sino que todo lo que te preguntan depende o tu respuesta es que Boric hizo esto, esto otro, o Monsalve no sé qué, realmente estamos muy complicados", emplazó Jara.