El analista internacional y académico de la Universidad del Desarrollo Jorge Sanz analizó la "tremendamente interesante" agenda internacional del Presidente Gabriel Boric en APEC, que se realiza en Perú, y su participación en el G20, en Brasil. A su juicio, "desaprovechar esta magnitud de conferencia para plantearse desde América Latina me llama la atención". Sanz resaltó que "el sólo hecho de estar en el G20 es tremendamente importante y no podemos perder esas oportunidades (…) y no solamente pararnos desde América Latina".

