Tribunal de Calama dictó penas que superan los 70 años de cárcel para banda desbaratada por el OS-7

El Tribunal Oral de Calama este miércoles condenó a ocho integrantes de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas, a penas que superan los 70 años de presidio efectivo.

El grupo, compuesto por siete ciudadanos colombianos y un menor de edad chileno, fue capturado en diciembre de 2024 por el OS7 de Carabineros en diligencias dirigidas por la Fiscalía de Calama, incautando más de dos toneladas de marihuana y diversas armas de fuego.

La investigación estableció que la organización se había especializado en el envío de la droga a la Región Metropolitana, ocultando la sustancia ilícita en vehículos (furgones o minibuses) que eran luego cargados en camiones de alto tonelaje que hacían viajes de retorno a Santiago.

El Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, destacó "Esto permitió también formalizar a algunos de los partícipes por el delito de lavado de activo, y esto es fundamental porque cuando se habla de seguir la ruta del dinero, bueno, esto es en la acción, el trabajo que está haciendo Carabineros junto con la Fiscalía", indicó.

CONDENAs Y MULTAS.

La sentencia del Tribunal de Calama consigna para S.D.I.P., J.M., W.A.P.A., H.F.B.G. y J.J.G.O., penas que oscilan entre 15 y 3 años y 1 día de presidio efectivo por tráfico de drogas, y para J.F.W.R., una pena de 3 tres años de libertad vigilada intensiva por el mismo delito.

Del mismo modo, G.A.G.R. fue condenado a 5 años y 1 día por tráfico de drogas; 3 años y 1 día por tenencia de arma de fuego prohibida; 3 años y 1 día por porte ilegal de arma de fuego; 541 días por tenencia ilegal de municiones; y 541 días por conducir vehículo con placa patente de otro automóvil.

El menor de iniciales F.I.G.V., en tanto, fue condenado a 5 años y 1 día de internación en régimen semicerrado por tráfico de drogas y receptación.

La sentencia además impuso multas que en total superan las 800 Unidades Tributarias Mensuales, equivalentes a más de 53 millones de pesos.