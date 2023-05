Comenzó combate aéreo del incendio Zapallar-Papudo tras mejoras en condiciones meteorológicas

Al menos 350 hectáreas fueron afectadas por el incendio forestal que desde la tarde del viernes se registra en el cerro La Higuera de Zapallar y que se prolongó a Papudo.

La situación ha obligado a decretar y mantener la alerta roja para ambas comunas ante la amenaza a dos sectores poblados, que durante la noche fueron evacuados preventivamente. Además, por la emergencia, Senapred decretó alerta amarilla este sábado para Casablanca.

Para esta jornada se programó un combate aéreo de las llamas, pero por "la vaguada costera que es de nubosidad baja, los seis helicópteros que estaban dispuestos aún no pueden sobrevolar y tampoco van a poder trabajar en el combate aéreo", informó el director regional de la Conaf, Luis Correa.

Pese a ello, los recursos aéreos comenzaron a operar horas más tarde "porque se levantó la nubosidad".

Correa detalló que el incendio "presenta un comportamiento calmo en la zona de Papudo", pero que en Zapallar "tiene propagación y aún no está controlado ni contenido", por lo que no se espera lograr su control esta jornada: "pero ya mañana las condiciones van a estar similares y vamos a poder tener más claridad acerca del control total y absoluto de este incendio".

La delegada presidencial, Rocío González sostuvo que "no hay riesgo de casas que pudiesen ser afectadas, no hay daños tampoco ni a personas ni a viviendas". Y, en paralelo, el director regional de Senapred, Mauricio Bustos, pidió que "la colaboración se mantenga y no tengamos interrupciones o alteraciones de caminos, de accesos, u obstrucciones a los vehículos de emergencia".

El alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, manifestó que de momento "se sabe que fue un cable que tuvo un corte y eso produjo el incendio" y que pese a que las llamas llegaron a casas, "no pasó a mayores ni se quemaron viviendas" por la colaboración de Bomberos y municipios de la región. Mientras que la alcaldesa de Papudo, Claudia Adasme, destacó que el daño en los cerros "es grave, porque este bosque esclorófilo es nativo".