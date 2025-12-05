Valparaíso: joven murió atropellada por micro y conductor dio positivo a drogas

Una estudiante de 20 años murió la mañana de este jueves en Valparaíso tras ser atropellada por un bus del transporte público en la intersección de alcalde Barrios con avenida Playa Ancha, a pocos metros de la Facultad de Química y Farmacia de la Universidad de Valparaíso.

La joven cruzaba por un paso cebra cuando el conductor realizó un viraje y la arrastró por varios metros, antes de descender del vehículo. La estudiante cayó al suelo y fue aplastada por el eje trasero del vehículo, falleciendo en el lugar.

El chofer quedó detenido en el lugar del accidente después de arrojar positivo a cocaína y cannabis, situación que llevó al Juzgado de Garantía de Valparaíso a ampliar su detención y programar la formalización para este viernes. Según explicó la fiscal María Loretto Herrmann, la medida se adoptó debido a que el caso corresponde a un accidente con resultado de muerte.

Según dio a conocer T13, el diputado Jorge Brito ofició a la Seremi de Transportes para pedir medidas urgentes en el sector, conocido por vecinos como "el cruce de la muerte".

El parlamentario advirtió en su oficio que, según información preliminar, el conductor habría arrojado positivo a cocaína, antecedente que —según indicó— podría agravar su responsabilidad y configurar faltas gravísimas a la normativa vigente.