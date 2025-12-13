Embajador de EE.UU.: Presidente Boric cortó colaboración con Trump por diferencias ideológicas

El nuevo embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, acusó al Presidente Gabriel Boric de "no colaborar" con el Gobierno de Donald Trump en el combate al crimen debido a "diferencias ideológicas".

En una entrevista publicada este sábado por El Mercurio de Antofagasta, el diplomático afirmó que, aunque es necesario "trabajar con el Gobierno", con la actual administración no han podido desarrollar medidas conjuntas.

"Ahora mismo no trabajamos con este Gobierno. Desde que el presidente Donald Trump fue electo, este Gobierno ha cortado casi toda comunicación", acusó Judd, que apuntó directamente al Presidente Boric por esta situación.

"Cuando digo el Gobierno, me refiero al Presidente; hay gente muy buena en el Gobierno, pero él ha cortado la comunicación con Estados Unidos. Ha sido decepcionante que no podamos tener esa comunicación abierta y de colaboración con los temas importantes para la población chilena", puntualizó.

El embajador Judd apuntó directamente al Presidente Gabriel Boric por la decisión de cortar casi toda comunicación con Estados Unidos desde la elección de Donald Trump. (FOTO: ATON)

En esta línea, advirtió que esta falta de comunicación tiene un efecto directo en una de las principales preocupaciones de la ciudadanía en Chile: la crisis de seguridad.

"El principal tema para los chilenos según las encuestas es el crimen. Y su mejor socio para combatir el crimen es Estados Unidos. Pero si no tenemos esa comunicación con la Presidencia, es más difícil trabajar. Así que espero que con el próximo presidente podamos trabajar para entregar lo que los chilenos quieren", enfatizó Judd.

El diplomático reiteró las críticas a Boric, asegurando que su ideología es "muy distinta a la del presidente Trump, y por alguna razón decidió que no iba a trabajar con nosotros por esa diferencia".

Finalmente, indicó que los cuestionamientos constantes al mandatario estadounidense "dificulta negociar acuerdos que ayudarán al pueblo chileno".