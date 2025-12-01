Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago28.2°
Humedad28%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: País | Relaciones Exteriores | Perú

Chile y Perú tuvieron su primer Comité Binacional de Cooperación Migratoria

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Ministros y viceministros de ambos países lideraron el encuentro, sentando las bases para un trabajo coordinado y soluciones prácticas en gestión de fronteras.

El nuevo comité impulsará patrullajes conjuntos, intercambio de información y mecanismos de verificación para abordar eficazmente la migración irregular y el control fronterizo.

Chile y Perú tuvieron su primer Comité Binacional de Cooperación Migratoria
 ATON (referencial)

Carabineros, la PDI y la Policía Nacional del Perú (PNP) articularán esfuerzos operativos directos para mejorar la capacidad de respuesta y la cooperación policial en zonas de interés común.

Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Chile y Perú celebraron este lunes la primera reunión del Comité Binacional de Cooperación Migratoria, un encuentro de alto nivel que busca establecer una hoja de ruta coordinada para abordar los complejos desafíos de la migración en la región.

La cita fue presidida por el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Alberto van Klaveren, y su homólogo peruano, Hugo de Zela. También participaron figuras clave como la subsecretaria de Relaciones Exteriores chilena, Gloria de la Fuente, y el viceministro de Relaciones Exteriores peruano, Félix Denegri.

El objetivo primordial, según se informó, es "abordar de manera coordinada los asuntos relativos a la materia".

Durante el encuentro, las delegaciones manifestaron una firme voluntad de colaboración, trabajando sobre la base de un "diagnóstico compartido" para desarrollar "soluciones prácticas y efectivas". Este esfuerzo se articulará a través del comité, que operará a nivel de viceministros y subsecretarios.

Coordinación operativa y control fronterizo

Uno de los pilares fundamentales acordados es el fortalecimiento de la coordinación operativa entre las fuerzas de seguridad de ambos países.

Se considerarán "mecanismos específicos de coordinación operativa entre Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI) y la Policía Nacional del Perú (PNP), que faciliten acciones conjuntas y una mejor gestión en materia migratoria y de control fronterizo".

Además, se impulsará la implementación de "patrullajes conjuntos" y se profundizará el "intercambio de información existente" con el propósito de "fortalecer la capacidad de respuesta operativa y la cooperación policial en zonas de interés común".

Respuestas a la migración irregular y gestión de pasos fronterizos

El comité también acordó establecer "metodologías de verificación migratoria" y abordar de manera conjunta "los casos de personas en situación de migración irregular".

De forma complementaria, se garantizará "la apertura y operación de los pasos fronterizos y los servicios migratorios en general". En este contexto, se planificó una "reunión conjunta en materia consular y migratoria en Tacna", una ciudad estratégica por su cercanía con la frontera.

Hacia un diálogo bilateral permanente

Para asegurar el seguimiento y la implementación de los acuerdos, ambas partes pactaron una reunión el próximo 19 de diciembre, la cual tendrá como objetivo "revisar los acuerdos alcanzados hoy".

Esta continuidad subraya la importancia de fortalecer un "diálogo bilateral permanente, sustentado en la histórica confianza mutua que vincula a ambos países".

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada