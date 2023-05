Isapres: Superintendencia de Salud evalúa pedir a la Suprema una prórroga al fallo

El Gobierno ingresó la última jornada el proyecto de ley corta de isapres y esta tarde comenzará en el Senado su tramitación, que tiene como finalidad dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema que obliga a adecuar planes y devolver dinero a los usuarios.

Según la iniciativa -que ingresó con urgencia simple al Congreso-, en un plazo de seis meses, las isapres "deberán presentar a la Superintendencia de Salud un plan de devolución de la deuda, que deberá contener al menos el número de contratos afectos a devolución, los montos de la renta percibida en exceso a devolver a cada persona".

Se prevé que este proyecto no vea la luz antes del 30 de mayo, fecha en que vence el plazo de seis meses dado a la Superintendencia de Salud por parte del máximo tribunal.

Debido a lo anterior, el superintendente de Salud, Víctor Torres, aseguró que "estamos evaluando en la mañana la presentación de una solicitud de prórroga a la Corte Suprema. Entendido además que ingresa el proyecto de ley con urgencia simple y, por lo tanto, se requiere más tiempo".

"Evidentemente nos puede ir bien o mal, también existe esa posibilidad, y frente a eso, si hay que dictar una circular igual, entendemos que hay que considerar dentro de esa circular el plazo que el Congreso requiera para poder sacar la ley, porque mal podría suceder que tengamos dos circulares distintas, una circular que después tiene que ser modificada", añadió.

El presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), expresó que "mi impresión es que no va a bastar la celeridad, lo que basta es el contenido de lo que tiene que ser rápido. Este proyecto no tiene asegurada la solución, eso es lo que más me inquieta a mí; si que se pueda despachar, se pueda despachar, pero se va a poder despachar algo que no resuelve el problema de fondo que se ha planteado y que ha tenido con mucha preocupación a millones de personas".

Desde el oficialismo pidieron al Gobierno dar a conocer las cifras que se manejan respecto de cuáles serían los montos a devolver por parte de las isapres y a cuántos de los afiliados.

El presidente de la Comisión de Salud, el senador Juan Luis Castro (PS), indicó que "el superintendente de Salud, a quien le acabo de preguntar, va a entregar las cifras, que significa el número de contratos, todos los que tenían vigente un contrato a abril del 2020, si se le aplicó una tabla distinta a la que la Suprema dice que es la única, van a verse beneficiados y, por lo tanto, van a tener rebaja en el precio en el presente y van a tener una devolución hacia el futuro".

"Si hablamos de excedentes, son coberturas mejoradas o planes distintos o dinero; el usuario decide libremente qué prefiere: si prefiere no el dinero y lo otro o ambas cosas, va a tener ambas cosas. El dinero es una vez al año", finalizó.