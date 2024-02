12:08 - | Arzobispo Chomali: Sebastián Piñera sirvió a Chile con fuerza, ahínco y convicción. Como todo ser humano se pudo haber equivocado, pudo haber cometido errores, algunas cosas las pudo haber hecho de otra manera, pero lo que no se pone en duda es su buena fe y recta intención

10:54 - | Miguel "Negro" Piñera: Le agradezco tremendamente al Presidente Boric y a los otros Presidentes, no tengo palabras para agradecer el apoyo

10:31 - | Presidente Gabriel Boric: Como parlamentario fui opositor a Sebastián Piñera, y no me arrepiento, porque así funcionan las democracias. Estar en el sillón de O'Higgins me ha permitido comprender y aquilatar su rol