Lanzan "Plan de Fin de Año Protegido" en La Araucanía

En la Plaza de Armas de Temuco, se llevó a cabo la presentación oficial del nuevo plan de seguridad de fin de año para la región de La Araucanía. La iniciativa busca establecer un despliegue coordinado y robusto entre Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones (PDI) y funcionarios municipales para resguardar a la ciudadanía durante las próximas festividades.

El objetivo central de la medida es reforzar la presencia policial en las principales zonas comerciales y áreas de alta afluencia de público, puntos críticos que ven incrementado su tránsito durante las semanas previas a la Navidad y Año Nuevo.

El plan no se limitará exclusivamente a la capital regional. Según se informó, el despliegue operativo se extenderá a las comunas de Angol y diversas localidades de la zona lacustre.

Las autoridades han priorizado la vigilancia en centros comerciales, ferias navideñas y paseos peatonales.