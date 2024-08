12:53 - | Cristóbal Torres, meteorólogo DMC: Hoy seguirán cayendo gotas en la RM, pero no como en la mañana, y se espera que empiece a declinar durante mañana

12:49 - | Cristobal Torres, meteorólogo DMC: Las fuertes rachas de viento son poco usuales, pero pasan, y van a volver a pasar probablemente en un futuro no tan lejano

12:24 - | El gerente general de Enel confirmó que "son %u201C200 puntos, 200 alimentadores, líneas de media tensión que fueron afectadas, pero muchas son afectadas en varios puntos, no solamente en uno%u201D y que, en ese sentido, "esto puede tomar varios días".

12:18 - | Enel: Tenemos más de 200 puntos que están siendo afectados (...) hubo vientos que no veíamos en Santiago desde hace muchos años.

11:32 - | Gerente general de Enel Distribución: Desde el 2010 que no teníamos una situación tan compleja como la que estamos viviendo en este momento . La verdad es que vivimos ayer vientos de 125 kilómetros por hora en algunos puntos de Santiago, lo que afectó de manera muy importante e inédita nuestra infraestructura.

11:22 - | Meteorólogo Eduardo Sáez: Como ya se presentó este fenómeno se puede dar de nuevo, pero no tan seguido. No se había dado nunca con esta intensidad

11:18 - | Claudio Orrego, gobernador metropolitano: Cuando tu ves un árbol arrancado completamente, y no tiene muchas raíces, es uno impacto de la sequía, que es invisible a los ojos de las personas, salvo cuando ocurren circunstancias como estas

11:06 - | Claudio Orrego, gobernador metropolitano: Le pedimos a la gente que se cuide, que no se acerquen a los cables

10:36 - | Ministra Carolina Tohá: Durante la noche se alcanzó vientos con niveles que no habíamos visto hace muchos años en la región

10:33 - | Ministra Carolina Tohá: En Los Ríos y Los Lagos, donde no hay una gran afectación, hay dos personas fallecidas

10:32 - | Ministra Carolina Tohá: Es Coquimbo no hay mayores afectaciones, en Valparaíso un 7% de los clientes de la región están sin energía eléctrica , en O'Higgins las mayores afectaciones han sido por los vientos

09:14 - | Debido al intenso sistema frontal en la Región de Valparaíso, la Armada recomendó este viernes no ingresar al mar, no hacer actividades de no ser necesarios en el borde costero y estar siempre atentos a las recomendaciones de la autoridad marítima.