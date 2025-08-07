Conductores de Vitacura, Recoleta, Santiago y Providencia reportaron a Cooperativa congestiones de 40 a 50 minutos durante la mañana debido al cierre del Puente Los Saldes, que estará bajo reparación hasta el sábado 23 de agosto.

"Se nota demasiado el taco. Está colapsado esto", contó una mujer, mientras que otra relató que la situación "es una lata, porque genera una congestión circular y no se puede avanzar".

Otros automovilistas calificaron de "caótico" el flujo vehicular: "Parece hora peak".

Sin embargo, las autoridades recomendaron tomar rutas alternativas. Para quienes se desplazan desde Avenida El Cerro, se sugiere optar por Los Conquistadores hacia el poniente, Avenida Pedro de Valdivia al sur o Avenida Andrés Bello al oriente.

Ahora, si provienen desde Avenida Santa María, se recomienda bajar por Pedro de Valdivia o Puente Suecia y retomar la ruta por Andrés Bello.

En tanto, los recorridos 409, 546E, 411, 502 y 542 del sistema RED de transporte público sufrirán desvíos.

