Más de un millón de vehículos saldrán de Santiago por Fiestas Patrias

El Ministerio de Obras Públicas (MOP), en conjunto con Carabineros, dio a conocer el plan de contingencia para enfrentar el masivo éxodo de vehículos desde la Región Metropolitana durante las celebraciones de Fiestas Patrias.

En esta ocasión se estima que 1.100.000 vehículos saldrán de la capital por las principales rutas, cuyo primer grupo se concentrará a partir de este viernes 12 y sábado 13 de septiembre.

🚗💨 ¡Atención viajeros!

Este finde XL de #FiestasPatrias saldrán +1 millón de autos de #Santiago y +700 mil pasajeros pasarán por el aeropuerto ✈️.

👉 Peaje a luca

👉 Restricción de camiones

👉 Refuerzo en carreteras

👉 Llega con anticipación al aeropuerto



Planifica tu viaje 🇨🇱 pic.twitter.com/54KtNSSRgK — Ministerio de Obras Públicas🇨🇱 (@mop_chile) September 10, 2025

"Va a haber más de un millón de vehículos que van a salir desde la Región Metropolitana a diferentes regiones del país. Los flujos vehiculares comienzan a aumentar a contar de este día viernes y hasta el día sábado en horas de la tarde, y después tendremos un par de días valle", detalló el general Víctor Vielma de Carabineros, jefe de Zona de Tránsito y Carreteras.

El oficial detalló que el segundo aumento del flujo vehícular en las carreteras comenzará "el día miércoles (17 de septiembre) a contar de las 15:00 horas, en que se producirá otra mayor salida desde la Región Metropolitana".

Carabineros recomendó programar el viaje, informarse a través de redes sociales sobre las eventuales congestiones y, si es posible, evitar viajar durante las horas peak.

El MOP confirmó la implementación del tradicional "peaje a luca" para el sábado 13 de septiembre, miércoles 17 y jueves 18 en las Rutas 68, 5 Norte y 5 Sur, aunque en horarios específicos.