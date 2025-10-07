Más letras y más color: Chile tendrá nuevas placas patentes para autos y motos

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones anunció la implementación de un nuevo formato de placas patentes únicas para los vehículos motorizados, con el fin de anticiparse al agotamiento de las combinaciones alfanuméricas actuales e incorporar identificación especial de los móviles eléctricos e híbridos.

El ministro de Transportes, Carlos Muñoz, explicó que "el aumento bastante explosivo del parque automotriz ha significado que las combinaciones de patentes que se definieron ahí por el año 2007, de cuatro letras y dos dígitos, están empezando a agotarse. Eso obliga a la autoridad a poder actuar con anticipación".

"Hemos definido un nuevo formato de patente que se va a empezar a entregar en cuanto se acaben las patentes vigentes: para los automóviles de cuatro o más ruedas va a ser un formato de cinco letras y un número, lo que permite 40 millones de combinaciones, y para las motocicletas va a ser de cuatro letras y un dígito", detalló el ministro.

Chile tendrá nuevas Placas Patentes Únicas



El ministro Juan Carlos Muñoz, junto con @RegCivil_Chile, ANAC y @BomberosdeChile, informan de la implementación progresiva de la PPU:



Los autos pasarán a tener 5 letras y 1 dígito

Patente verde será para eléctricos e híbridos

— Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (@MTTChile) October 7, 2025

El académico Rafael Delpiano, experto en Transportes de la Universidad de los Andes, detalla que "este cambio permite que haya más combinaciones posibles y así unos años más de patentes para repartir".

Además, explicó que el sistema actual está próximo a su límite: "En vehículos vamos en la V, después viene W, X, Y, Z. Mientras que en las motos va más avanzado, las patentes de tres letras también se están acabando".

La patente verde

El segundo anuncio corresponde a la creación de la placa patente verde, destinada a vehículos eléctricos e híbridos enchufables. Este cambio responde a una solicitud del Cuerpo de Bomberos de Chile, con el objetivo de facilitar la identificación rápida de este tipo de automóviles en situaciones de emergencia o rescate.

Al respecto, el presidente nacional de Bomberos, Juan Carlos Field, destacó que esta nueva placa será útil para "poder contener las emergencias de este tipo de vehículos que son bastante amigables al medio ambiente, pero también tienen algunos riesgos de altas temperaturas en caso de incendio en las baterías y altos voltajes".

El director nacional del Registro Civil, Omar Morales, señaló que "los vehículos eléctricos nuevos e híbridos enchufables una vez comprados, van a salir desde la automotora con su placa patente verde. En el caso de los vehículos que se han comprado antes, no es obligación cambiarla, pero sería adecuado acercarse a nuestras oficinas y pedir el cambio".

Las patentes verdes comenzarán a implementarse seis meses después de su publicación en el Diario Oficial. En tanto, el nuevo formato de cuatro letras para motos se espera para 2027, mientras que el de cinco letras para automóviles se aplicará una vez se agoten las actuales combinaciones.