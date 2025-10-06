Síguenos:
Tópicos: País | Transportes | Metro

Emergencia mantiene con servicio parcial a la Línea 5 del Metro

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El servicio sólo está disponible entre Plaza Maipú y Baquedano, y entre Ñuble y Vicente Valdés.

El Metro de Santiago informó de servicio parcial en la Línea 5 debido a la presencia de una persona en las vías.

Producto de la emergencia, el servicio sólo está disponible entre Plaza Maipú y Baquedano, y entre Ñuble y Vicente Valdés.

Poco antes, Metro había superado una falla técnica que le obligó a funcionar con retraso en la frecuencia de la Línea 2.

