Emergencia mantiene con servicio parcial a la Línea 5 del Metro
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El servicio sólo está disponible entre Plaza Maipú y Baquedano, y entre Ñuble y Vicente Valdés.
El Metro de Santiago informó de servicio parcial en la Línea 5 debido a la presencia de una persona en las vías.
Producto de la emergencia, el servicio sólo está disponible entre Plaza Maipú y Baquedano, y entre Ñuble y Vicente Valdés.
18:35 hrs. 🔴Por persona en la vía, servicio en #L5 solo está disponible entre Plaza de Maipú/ Baquedano y Ñuble/Vicente Valdés— Metro de Santiago - #50Años (@metrodesantiago) October 6, 2025
Poco antes, Metro había superado una falla técnica que le obligó a funcionar con retraso en la frecuencia de la Línea 2.