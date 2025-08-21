Metro informa interrupción parcial del servicio en la Línea 1
El tramo entre Salvador y Los Leones está suspendido.
El tramo entre Salvador y Los Leones está suspendido.
13:39 hrs. 🔴 Por persona en la vía, desde este momento, el servicio en #L1 se encuentra disponible solo desde San Pablo a Baquedano, y Tobalaba a Los Dominicos.— Metro de Santiago - #50Años (@metrodesantiago) August 21, 2025
Seguiremos informando.
Metro de Santiago informó la interrupción parcial del servicio en la Línea 1 la tarde de este jueves, por la presencia de una persona en la vía.
Desde poco antes de las 13:40, el tramo entre Salvador y Los Leones permanece suspendido, y con estaciones cerradas.
Por ende, el servicio está habilitado entre las estaciones San Pablo y Baquedano, y entre Tobalaba y Los Dominicos.
Debido a esta contingencia, Red Metropolitana de Movilidad dispuso la circulación de buses Apoyo Metro paralelos a la Línea 1, que realizan recorridos en bucle entre Baquedano y Tobalaba.
Además, transitan por las calles más buses de los recorridos 106, 401, 405, 405c, 406, 407, 412, 418, 421 y 426.
🔴#AlertaMetro #L1— Red Movilidad (@Red_Movilidad) August 21, 2025
En este momento @metrodesantiago está suspendido en #L1 entre Salvador y Los Leones.
🚍 En superficie se activan buses #ApoyoMetro paralelos a L1 en bucle🔃 entre Baquedano y Tobalaba.
✅ Además, reforzamos recorridos: 106-401-405-405c-406-407-412-418-421-426 https://t.co/jAaQdFViUp pic.twitter.com/7WfOzzhNdd