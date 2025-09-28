World Travel Awards 2025: Chile se coronó en cinco categorías de los "Óscar del Turismo"

Chile fue galardonado en cinco categorías de los World Travel Awards (WTA) Sudamérica 2025, considerados como los "Óscar" del turismo.

En concreto, Chile se llevó el primer lugar en: Mejor destino de turismo aventura, Mejor destino romántico (por el Desierto de Atacama), Mejor destino verde, Mejor destino de naturaleza y Mejor destino de cruceros.

El Gobierno destacó en redes sociales que el país se "consolida como el Mejor destino de Turismo (por onceavo año consecutivo) en los WTA de Sudamérica 2025".

Asimismo, la subsecretaria de Turismo, Verónica Pardo, publicó un video en redes sociales en el que celebró que "llevamos ya más de diez años siendo líderes en distintas categorías y, en particular, el desierto de Atacama ha sido elegido ocho veces el Mejor destino romántico, lo que nos llega de orgullo y confirma la magia única de este lugar".

"Sin lugar a dudas, nos traerá nuevas oportunidades para posicionar al país en segmentos que valoran la naturaleza y, además, la experiencia de navegar por nuestro territorio conectando con destinos únicos de Chile", aseveró el director nacional de Sernatur, Cristóbal Benítez.

Desde Fedetur, la presidenta ejecutiva Mónica Zalaquett también festejó que "este logro reafirma el enorme potencial que tiene el sector para seguir expandiéndose y aportando de manera decisiva al desarrollo económico y social de Chile. Los próximos años serán clave para aprovechar este impulso y transformar al turismo en un verdadero motor de progreso para nuestro país".

En esa línea, enfatizó en la importancia de "seguir fortaleciendo la alianza público-privada. Solo con un trabajo conjunto podremos enfrentar los desafíos pendientes en materia de conectividad, infraestructura, sostenibilidad, seguridad y promoción internacional, que son esenciales para que Chile continúe brillando en los escenarios turísticos más importantes del mundo".