Eclipse total de sol oscureció a América

Los ojos en América del Norte se posaron sobre el cielo este lunes debido al eclipse total de sol que recorrió desde Mazatlán hasta la costa este de Canadá.

El espectáculo, que se prolonga por cinco horas, oscureció rápidamente los cielos, bajó la temperatura varios grados, y silenció a los pájaros. No en vano, estos eventos atraen a miles de turistas de todo el mundo.

Aunque la Luna no ocultó por completo el Sol, el último eclipse solar tuvo lugar el 21 de agosto de 2017 y, según la NASA, en Norteamérica el próximo eclipse solar total no se producirá hasta el 23 de agosto de 2044 y este no tendrá el mismo alcance que el de este lunes, por lo que la población quiere aprovechar la oportunidad.

Mira acá el streaming de la Nasa:

"ESTUVO MUY BONITO"

En conversación con Cooperativa, el astrónomo José Maza se refirió al evento y explicó que "desde distinto lugares a lo largo de la trayectoria, la NASA estaba transmitiendo, entonces vi como siete eclipses desde Mazatlán (México) hasta el Estado de Nueva York. Estuvo muy bonito, incluso se apreciaba que el eclipse transcurre y se veían protuberancias que asomaban sus cachitos del sol por el borde de la luna".

"Pero a lo largo de la trayectoria las protuberancias fueron cambiando. Una (de ellas) alcanzó dimensiones que yo creo que eran 50 mil kilómetros sobre la superficie del sol, fue una protuberancia hermosa, que al comienzo no se veía", complementó el especialista.

"Yo me entretuve mucho con este, pero la emoción de estar ahí en vivo y en directo, como estuvimos en 2019, es incomparable", expresó Maza.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SERÁ EL PRÓXIMO ECLIPSE?

El profesor Maza también informó sobre los próximos eclipses que van a ocurrir -tanto a nivel nacional e internacional- y adelantó que "acá en Chile ya tuvimos dos, tuvimos tres en realidad, porque hubo uno en la Antártica, (donde) los pingüinos lo vieron en primera plana, pero nosotros no vimos nada. Pero acá en el Chile central, va a haber un eclipse anular".

"El 2 de octubre de 2024 (habrá) un eclipse que es parcial, casi total, en Villa O'Higgins y Caleta Tortel, un poquito al norte de las Torres del Paine. (El eclipse) se meterá en Argentina y cortará por Puerto Julián, eso es interesante", informó el académico.

Asimismo, el profesor Maza sostuvo que más adelante "va a haber en 2027 un eclipse anular en Puerto Montt y Chiloé".

En esa misma línea, el astrónomo señaló que "va a haber un eclipse el 2 de agosto de 2027 en la cornisa norte de África. Cortará por Marruecos y un poquito al sur de España, en Málaga, y cruzará Túnez, pasará por arriba de Libia, pero en Egipto se curvará y corta en el Río Nilo, a la altura de Luxor, 100 kilómetros al sur de El Cairo y va a ser de 6:20 minutos".

"Va a ser el eclipse más largo de los últimos 500 años. En el quinto o sexto minuto (de eclipse), eso va a ser un delirio. Además, Luxor es un lugar turístico de Egipto que es extraordinario, hasta los faraones se van a asomar afuera de las pirámides a mirar el eclipse, todo el mundo va a estar mirando", concluyó Maza.