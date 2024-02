[En vivo] Misión Odiseo: Estados Unidos vuelve a la Luna tras medio siglo

La nave Odiseo, de la empresa privada Intuitive Machines, se posará este jueves sobre la superficie de la Luna, para concretar el primer alunizaje de Estados Unidos en más de medio siglo.

La misión contemplaba que el módulo tocara el satélite de la Tierra a las 17:49 hora local del este estadounidense (19:49 de Chile), pero "maniobras de corrección" pospusieron el alunizaje hasta las 18:24 del este (20:24 en Chile).

UPDATE: The @Int_Machines' lunar lander will orbit the Moon one additional time before landing on the surface.

Touchdown is now targeted for 6:24pm ET (2324 UTC). Our live coverage will begin at 5pm EST (2200 UTC). https://t.co/jBsOhpZOJg https://t.co/by4tODUUKs