Jorge Almirón tras derrota ante Cobreloa: No soy de buscar culpables

El entrenador Jorge Almirón, quien actualmente dirige a Colo Colo, demostró exceso de confianza y tranquilidad ante los medios luego del duelo en el que sus pupilos cayeran ante Cobreloa, sumando su tercera derrota consecutiva en todas las competiciones.

"El partido fue claramente lo que se vio. Por un accidente nuestro cae el primer gol y después hicimos todo para empatar. Llegamos por todos lados, el arquero de ellos fue figura y generamos muchísimo. Hay cosas que tenemos que corregir a partir de mañana", comenzó analizando el estratega.

Tras esto, Almirón se refirió a la tabla de posiciones diciendo: "Hay una distancia importante, pero falta mucho de torneo. Depende de nosotros recuperarnos y prepararnos para el partido que sigue. Hay que analizar varias cosas, estar tranquilo y no perder la cabeza. Fue un partido muy raro, llegaron dos veces en jugadas evitables. Nosotros generamos muchísimos y no quiso entrar. No soy de buscar culpables"

"El rival hizo su partido, no voy a criticar la forma de jugar de nadie. Tenemos que ser más fríos y pensar porque siempre está la posibilidad de revertir. Son jugadores grandes y de experiencia. Obviamente Brayan (Cortés) está arrepentido, pero Fernando (de Paul) también me da mucha seguridad para atajar", añadió respecto a la expulsión del meta de los albos.

Por último, el técnico argentino expresó: "Veremos cómo se recuperan todos mañana (martes), fue un partido duro físicamente y mental. El sábado van a llegar bien y veremos como están, yo creo que van a querer jugar todos contra Universidad Católica y el próximo miércoles ante Alianza Lima".