En Lo que Queda del Día, la crítica de cine Ángela Díaz entregó sus recomendaciones de películas y series para este fin de semana, destacando los estrenos de "Ant-man and the Wasp: Quantumania", cinta que marca el regreso de Marvel a la pantalla grande, y "El triángulo de la tristeza", que cuenta la historia de dos modelos. Por último dio su opinión de la serie de streaming "The White Lotus" que se puede ver en la plataforma HBO.

