La crítica de cine Ángela Díaz comentó en Lo que Queda del Día los estrenos de cine y series de esta semana, destacando "The Flash" de DC Comics, con Ezra Miller en el rol protagónico. Además, la sexta temporada de "Black Mirror" que se puede ver en Netflix. Por último, en Disney Plus está "Rogue One", un corto de Los Simpsons inspirado en Star Wars y que tiene a Maggie, la hija menor de Homero y Marge Simpson, como protagonista.

