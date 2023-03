Contrario a lo esperado, "Argentina, 1985" de Santiago Mitre no logró llevarse a casa la estatuilla por Mejor Película Internacional en la ceremonia número 95 de los Premios Oscar, perdiendo ante "All Quiet on the Western Front" (Alemania) de Edward Berger.

La cinta, protagonizada por Felix Kammerer, además se llevó los premios a Mejor Fotografía, Mejor Banda Sonora y Mejor Diseño de Producción.

La película, estrenada en septiembre del 2022, se impuso también sobre "All Quiet on the Western Front" (Alemania), "Close" (Bélgica), "EO" (Polonia) y "The Quiet Girl" (Irlanda).