"Si alguien comete un acto de violencia...": Jimmy Kimmel bromea sobre la cachetada en los Oscars 2023

Este domingo, se llevó a cabo la ceremonia número 95 de los Premios Oscar, presentada por el comediante Jimmy Kimmel.

Durante el inicio de la premiación, Kimmel bromeó sobre la cachetada que Will Smith le dio a Chris Rock el año pasado, luego de que este último hiciera una cruel broma sobre Jada Pinkett-Smith, esposa del actor de "King Richard".

"Si alguien en este teatro comete un acto de violencia en cualquier momento del espectáculo, se le otorgará el Oscar al Mejor Actor y se le permitirá dar un discurso de 19 minutos de duración", dijo el comediante y presentador de televisión.

