Luis Slimming sorprendió a Constanza Santa María en noticiero: "No más preguntas"

Tras su rotundo triunfo en Viña, el comediante Luis Slimming realizó una aparición sorpresa en el noticiero de TVN "24 Horas".

Acompañando por un rato a Iván Núñez desde el hotel Sheraton Miramar, el humorista volvió a interactuar con Constanza Santa María, quien estaba repasando su rutina junto a Carolina Gutiérrez.

La noche anterior, Slimming provocó un momento lleno de risas y también incomodidad al preguntar a parte del jurado cuánto había sido el mayor tiempo que habían pasado sin actividad sexual.

Santa María no pudo responder: "Casi me morí con la pregunta. Cuando él partió preguntando, creí que no me llegaba (...) Yo, que me dedico a hacer preguntas, me quedé sin respuestas", contó a LUN.

"No me hagas más preguntas": La reacción de Constanza Santa María a Luis Slimming

Al encontrarse nuevamente con el humorista, la reportera simplemente bromeó: "¡No me hagas más preguntas, por favor, Lucho!".

Slimming pidió perdón si incomodó a la periodista: "Nooo, está bien. Realmente estuviste genial Lucho, incluyendo la parte donde fui afectada", contestó Santa María.