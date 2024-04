Dino Gordillo y su desconocida faceta fuera del humor: "No soy maestro chasquilla"

El humorista Dino Gordillo sorprendió al revelar una actividad que lo mantiene entretenido, aunque está alejada del humor y los escenarios: fabrica artículos con fierros.

Además de dedicarse a la comedia, durante la pandemia Gordillo empezó a vender leñeros y discos para cocinar, hechos por él mismo. También realiza reparaciones y bases para toldos.

"Toda mi vida he sido bueno para hacer y arreglar cosas; en Chiguayante, mi pueblo, me enseñaron a pegar cerámicos, a hacer concreto, a soldar", contó a LUN.

El comediante dejó claro que no es "maestro chasquilla, los chasquillas son mediocres, yo no, no soy de este tipo. O lo hago bien o no lo hago, nada de andar parchando".

Su producto estrella son los discos para cocinar, de los cuales vende unos 10 o 12 mensuales a 100.000 pesos cada uno: "En hacer uno me demoro como medio día. Tiene pega, es que ahora la gente quiere trabajar sin transpirar. Hay que dejarlo bien, hay que pulirlos, hacerles un baño con aceite. Me encanta hacerlos, me entretengo y soy feliz", señaló Gordillo.