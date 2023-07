Con "Another Night" y otros éxitos: Real McCoy anuncia show en Blondie

El grupo alemán de eurodance Real McCoy anunció una presentación en Blondie Club el próximo 1 de septiembre en el marco del evento Los90 Experience.

Los europeos traerán al país todos sus éxitos, incluyendo "Another Night", convertida en un himno del eurodance, junto con temas como "Run Away", "Automatic Lover (Call for love)" y "Love & Devotion".

El anfitrión de Los90 Experience, será el reconocido locutor radial Daniel "Chororois" Segovia, encargado de guiar al público a través de un viaje musical por la música de la década.

Las entradas para Los90 Experience se pueden adquirir en Propass con precios que parten en los $45.000.