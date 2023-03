Matías Muñoz, mejor conocido como Marcianeke, hizo unas declaraciones que no dejaron indiferentes a sus seguidores. El cantante urbano pidió a través de sus historias de Instagram que no "lo hagan pelear por faldas". “Soy lo bastante maduro para asumir que nada es de nadie y lamentablemente no espero nada de nadie, por eso no me sorprende”, agregó. Cabe destacar que a Marcianeke se le ha visto con la influencer Ignacia Michelson

