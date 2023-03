Adriana Barrientos desató su furia contra Cristián de la Fuente: "Me voy a comportar como una ordinaria"

Un tenso momento fue protagonizado por la modelo Adriana Barrientos ocurrió durante el capítulo de Zona de Estrellas de este jueves.

Barrientos se lanzó con todo contra Cristián de la Fuente y acusó de haberla bloqueado de Instagram.

"Hay gente que le faltan pantalones, y uno de esos es Cristián de la Fuente (...) Compadre, te faltan pantalones... no te lo mando a decir con nadie", comenzó.

"Si mañana no está solucionado, me voy a comportar como una ordinaria (...) Yo soy una persona que tiene valores, no soy una mina cualquiera que anda por ahí por la vida y como soy una persona decente merezco respeto", explicó.

Siguió quejándose del bloqueo y le dio un ultimatum: "Si tú a mí me recuerdas que soy una rota bloquéandome, me voy a acordar que soy rota y si mañana no está solucionado, me voy a comportar como una ordinaria".

El medio Mira lo que Hizo explicó que la modelo no ha entregado más detalles de la polémica con el ex marido de Angélica Castro.