Bam Margera afirma que fumará crack "hasta que muera", a menos que vea a su hijo

El ex "Jackass" Bam Margera amenazó con fumar crack hasta morir a menos que se le permita ver a su hijo en medio de una batalla de divorcio.

Margera de 43 años afirma que cortó su contacto con su hijo Phoenix en los últimos dos meses, luego de una disputa legal con su ex esposa Nikki Boyd, y que eso lo ha motivado a beber alcohol.

En una historia en redes sociales, el ex participante de "Jackass" dijo que iría al malecón a fumar crack con personas sin hogar hasta que muera o hasta que le permitan ver a su hijo, a quien no ha visto desde fines de marzo durante una visita en persona en California y tampoco ha podido comunicarse por teléfono o FaceTime según su abogado.

Por otro lado, el abogado de Boyd, dijo a TMZ que "desafortunadamente, no es así como funcionan las adicciones. El comportamiento de las personas no impulsa a otros a beber. Este es un mecanismo de defensa típico, y muestra que es posible que Bam no haya aprendido mucho en el tratamiento de su adicción anterior".

Además, el abogado afirmó que Margera debe "asumir la responsabilidad de sus propias acciones. Nikki espera sinceramente que Bam pueda primero lograr y luego mantener la sobriedad, por su propio bien y por el bien de su hijo".