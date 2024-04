Daniela Castro responde a Uriel tras ruptura amorosa: "Que se dedique a cantar"

La ex "MasterChef" Daniela Castro respondió a los dichos de Uriel Romero sobre el abrupto fin de su romance, el cual nació en el reality "Tierra Brava".

El músico conocido como "El Futuro fuera de órbita" publicó en sus redes sociales un puñado de imágenes junto a varios de sus excompañeros de encierro asegurando que "conocí buenas personas que hoy en día considero buenas amistades". Sin embargo su expareja no aparecía en las fotos.

Ante las consultas, el reggeatonero señaló que "cómo voy a subir una foto con una persona la cual no hablo ni tengo relación. Más encima no saben ni por qué terminó la wea, cuando lo sepan, van a quedar pa' la cagá (sic). Para que me dejen de preguntar por esa estupidez ¡con todo el respeto!".

La respuesta de Daniela Castro

Las declaraciones de Uriel Romero desataron los rumores sobre el término de la relación y sobre lo mal que esta podría haber terminado.

Al respecto, Daniela Castro dijo a Publimetro que "no sé qué hice tan terrible. Que me diga, por favor. Si quiere hablar que hable. El que nada hace, nada teme. Pero eso de andar diciendo las cosas a medias, es bastante de poco hombre".

"Si él quiere seguir hablando de mí, es un tema de él no mío. Yo también podría hablar, pero a mí no me interesa. Que cante mejor, que se dedique a cantar", remató.