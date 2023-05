"Es verdad": Luz Valdivieso confirma fin de su relación con Marcial Tagle

Luego de idas y venidas, la actriz chilena Luz Valdivieso reveló el quiebre de su relación con el actor Marcial Tagle.

Tras 20 años en pareja, la primera separación, ocurrida en términos de "cariño y cuidados a nuestros hijos" ocurrió en enero de 2022. Posteriormente, Valdivieso fue vinculada con el actor Claudio Castellón, con quien tuvo un romance durante un año.

Luz y Marcial se dieron una nueva oportunidad, y fueron captados en febrero de este año disfrutando unas vacaciones en Río de Janeiro en Brasil. Sin embargo, ahora la intérprete de "Casa de muñecos" actualizó la situación junto al actor de "Casado con hijos".

"Es verdad que estamos separados nuevamente", confirmó la propia Luz Valdivieso a la periodista Cecila Gutiérrez, quien en el programa "Zona de Estrellas" agregó que "no me dio más detalles del quiebre, y no me dijo los motivos".

Eso sí, Cecilia aclaró que acorde a Luz, la ruptura con Castellón fue "en buena onda" y no por algún conflicto. "Nunca pasó nada, no hubo ningún episodio de peleas ni nada, y por eso le interesaba aclararlo", manifestó la panelista.