Henry Cavill se refirió a próxima paternidad: "Estoy muy emocionado"

Este fin de semana, Henry Cavill sorprendió apareciendo en Nueva York junto a su novia Natalie Viscuso, quien apareció luciendo un avanzado embarazo.

Ahora bien, el actor abordó las especulaciones confirmando que, junto a la ejecutiva de Hollywood, serán padres por primera vez.

En medio de una alfombra roja, el intperprete fue consultado por Access Hollywood si Henry Golding, su compañero de reparto en "The Ministry of Ungentlemanly Warfare", lo había inspirado a dar este paso en su vida personal, declarando: "Quiero decir, él no me inspiró a hacer eso. Mis padres lo hicieron".

Si bien el protagonista de "Superman" no entregó muchos detalles, como la fecha estimada del parto o el sexo del bebé, señaló al citado medio estar muy nervioso y emocionado.

"Natalie y yo estamos muy emocionados. Estoy seguro de que verás mucho más de esto", adelantó Cavill.