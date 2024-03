Lux Pascal y la fama de su hermano Pedro: "Se me acercan para estar con él"

La actriz Lux Pascal abordó cómo ha influido la fama de su hermano Pedro Pascal durante su formación artística en Estados Unidos.

En conversación con The Clinic, Pascal contó algunas de las experiencias que ha vivido en el conservatorio de artes Julliard en Nueva York y cómo influido su nombre en su educación.

"No puedo negar que tengo conciencia que me ha ayudado (la fama de su hermano), aunque a veces, me ha jugado en contra, porque de repente siento que la gente se acerca a mí para estar con mi hermano", aseguró.

"Te abre puertas, y esas oportunidades llegan cuando uno está preparado para que lleguen. Además, siento a veces que ir a Juilliard como que la gente no le importa mucho, siento que mi trabajo como modelo ha traído más atención mediática", agregó sobre su vínculo familiar con el famoso actor.