"Me callé los golpes": Daniela Aránguiz acusa de violencia física a Jorge Valdivia

En medio de la polémica judicial iniciada por la diputada Maite Orsini en su contra, la chica reality Daniela Aránguiz soltó una bomba que podría tener otro capítulo en la corte.

Aránguiz será una de las invitadas del próximo capítulo de "PH" en Chilevisión, donde denunciará a su expareja Jorge Valdivia de haberla agredido físicamente.

En un adelanto del programa al que accedió Cooperativa, Daniela Aránguiz señala que "fui una mujer que me callé muchas veces de los golpes de Jorge Valdivia y me estoy haciendo cargo de mis palabras, porque tengo documentos que afirman lo que estoy diciendo".

"Fui una mujer que vivió violencia psicológica, violencia económica, muchas veces me amenazaron y me siguen amenazando con la plata. Hay episodios de violencia, tengo como comprobarlo. No quiero entrar en detalles para mí son episodios super dolorosos y siempre yo he escondido esto, por mi familia", agregó.

¿Hubo denuncias?

Sobre si estas situaciones de violencia física fueron o no denunciadas, la ex "Mekano" aseguró que nunca quiso hacerlo, pero que quedó registro médico. "Los doctores escribieron lo que me había pasado: 'ella tuvo una pelea con su esposo, no quiere llamar a Carabineros, se niega poner una denuncia', yo nunca quise... Es una clínica bien conocida en Chile", detalló.

Además indicó que las agresiones ocurrían durante "ataques de celos, yo lo pillaba que me estaba engañando y él lo negaba y yo iba más allá, pero no quiero entrar en detalles".

La entrevista completa a Daniela Aránguiz en "PH" será emitida este viernes 26 de abril a las 22:30 horas en Chilevisión.