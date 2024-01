Neme criticó la defensa de Cathy Barriga ante presunto fraude: "Esto no es un jardín infantil"

Mediante una extensa intervención, el periodista de Mega José Antonio Neme criticó severamente la manera en la que la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, comunicó que fue formalizada por presunto fraude al fisco.

La semana pasada, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) notificó que presentó una querella criminal contra siete exfuncionarios de la Municipalidad de Maipú, dentro de los que se encuentra la figura el espectáculo.

Después de conocerse la acción legal interpuesta ante el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago, la exjefa comunal se virtió a su cuenta de Instagram para emitir su versión, la que fue reprochada por el rostro de "Mucho Gusto".

¿Qué opinó José Antonio Neme tras la defensa de Cathy Barriga?

Al respecto, la misma declaración de Cathy Barriga colgada en publicación de su cuenta de Instagram fue leída en el matinal, y a partir de ella Neme soltó sus propias impresiones.

"Soy bien enemigo de ocupar las redes sociales para hablar de cosas serias. Ella lo hace ahí porque tiene sus seguidores", introdujo comunicador al manifestar su observación principal.

El periodista agregó "si uno lee ese comunicado, si uno lo puede llamar comunicado, yo creo que es una lectura de foto.

"Si uno no sabe por lo que ella está pasando, por términos procesales, y uno lee esto, no se sabe si se le murió un perrito, si cambió de trabajo, si se separó, responde a cualquier proceso de dolor", argumentó.

Para reafirmar su punto, Neme opinó que su declaración "no dice nada del caso en sí mismo. Yo no sé si es una estrategia y responde a un deseo de guardar silencio y reservarse esa explicación para el tribunal", precisó.

"El punto no es ese"

Neme, quien reprochó el hecho de que nuevamente su nombre fue mencionado por Cathy Barriga en un comunicado al preguntarse "por qué tiene que hablar de mí", opinó a que debería ceñirse al caso.

"Uno lo lee y coincide con ella, sus padres esforzados, trabajo en la tele... el punto no es ese, es esa plata dónde está, se malversó, se gastó, o se gastó bien, quizás ella tiene explicaciones", agregó.

En la misma línea, argumentó "no tengo nada más que hablar de la señora Barriga, ni de su marido, ni de su suegro, ni nada, eso es lo primero que quiero decir para despejar cualquier tipo de duda porque, la verdad, me saca a mi papá, y a mí no me interesa".

Para englobar su observación, José Antonio Neme puntualizó que "las explicaciones que ha dado ella, desde mi punto de vista, ha infantilizado un caso que es de adultos".