Rodrigo Díaz recordó polémico video con Angélica Castro: "Me sentí muy mal"

El bailarín Rodrigo Díaz recordó un polémico video que protagonizó junto a Angélica Castro en el que la trataba de "despechada" tras su quiebre con Cristián de la Fuente.

El momento ocurrió en octubre pasado en el marco de una actividad de la Teletón, donde Díaz despidió a Castro como "la despechá" mientras sonaba la canción de Rosalía. Días antes se había conocido el término de la modelo con De la Fuente tras varios años de relación.

"Aquí lo pasé mal, porque eso es un challenge que hicimos en su casa con la Laura (hija de Angélica). Era un challenge que todos lo hacen y cuando lo bailé, ella me dijo '¡Qué entretenido!' y quisimos despedir el evento de esa forma", recordó el bailarín en el programa "Juego textual" de Canal 13.

Días agregó que "en mi cabeza jamás estaba la cochinada de unir una cosa con la otra, menos a una persona que quiero mucho, que no lo estaba pasando bien". Sin embargo la calificó de "despechada" ante todo el público.

"Me sentí muy mal, porque un amigo en estas situaciones tiene que aportar, no armar un circo de esto", dijo el ex "Rojo", quien luego de la viralización del momento comenzó a recibir insultos y críticas.

"Le escribí (a Angélica), le dije que se me caía la cara de vergüenza de tener que escribirle, que jamás fue con una mala intención. Ni siquiera me di cuenta y ella tampoco. Ella me respondió que si hubiese sido de otra persona probablemente hubiese dudado, pero viniendo de mí sabía perfectamente que no era intencional. Ahí me quedé tranquilo", cerró.