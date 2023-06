Taylor Swift celebra la diversidad en el Mes del Orgullo: "Este es un espacio seguro para ustedes"

La cantante estadounidense Taylor Swift, quien recientemente reveló que aterrizará próximamente en Latinoamérica por primera vez, aunque se saltará Chile, destinó un inspirador discurso a sus fanáticos pertenecientes a la comunidad LGBTIQA+.

Con el motivo del Mes del Orgullo, la intérprete de "Karma" dedicó este viernes en la noche las emocionantes palabras a los asistentes de uno de sus shows fijados en Chicago, Estados Unidos, en el marco de "The Eras Tour".

"Estoy mirando hacia fuera esta noche (y) estoy viendo a tantas personas increíbles que están viviendo con autenticidad y belleza, y este es un espacio seguro para ustedes", señaló a estrella del pop mientras estaba en el escenario y enfatizó "este es un espacio de celebración para ustedes".

Según registraron videos de la jornada, la ganadora del Grammy añadió que se siente muy "orgullosa" cuando ve a sus fans ser "tan cariñosos y tan atentos y tan solidarios".

Durante la instancia, además Swift aseguró que disfruta cuando puede cantar su tema "You Need to Calm Down", que incluye letras como "¿Puedes no pisarle la bata?" o "La sombra nunca hizo a nadie menos gay".

"Ustedes gritan esas letras con tanta solidaridad, tanto apoyo mutuo y tan alentadora y hermosa aceptación y paz y seguridad", lanzó Taylor. "Y ojalá todos los lugares fueran seguros y hermosos para las personas de la comunidad LGBTQ+".

Posteriormente, Swift motivó a sus seguidores a votar en las elecciones locales y a apoyar a la comunidad LGBTQIA+ más allá del mes de junio.

"Podemos apoyar todo lo que queramos durante el Mes del Orgullo, pero si no investigamos a estos funcionarios electos, ¿son defensores? ¿Son aliados? ¿Son protectores de la igualdad?", se perguntó la autora de "Anti-hero".