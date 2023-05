Tras las virales burlas a Vesta Lugg, que abrió el show de Emilia en el Movistar Arena el pasado viernes, Fran García-Huidobro se sumó a los respaldos a la cantante, arremetiendo contra la persona que difundió el vídeo en redes sociales.

"Me imagino, amigo, amiga, que tú cantas en el Movistar Arena y se llena de gente, que en tu cumpleaños no cabe un alfiler, que estás lleno de amigos en redes sociales, porque si no, lo que tienes podrido es el alma", lanzó sin filtro la animadora.

