Lea Michele y Darren Criss, conocidos por interpretar a "Rachel" y "Blaine" en la serie de Fox "Glee", se reunieron para un especial navideño de "Carpool Karaoke: La serie" de Apple TV+.

En un adelanto publicado por "The Late Late Show" de James Corden, creador y productor del programa, Michele canta "Christmas In New York", mientras que Criss interpreta "Christmas Dance", pertenecientes a sus respectivos álbumes navideños.

