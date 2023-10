"Gen V": Spin-off de "The Boys" tendrá una segunda temporada

La serie "Gen V", que fue concebida como un spin-off de la exitosa "The Boys", fue renovada para una segunda temporada.

Actualmente la obra ya ha emitido cinco capítulos de su primera temporada a través de Prime Video, con su episodio final fijado para el próximo 3 de noviembre.

Pese a aún no concluir su historia, la plataforma decidió continuar con la producción de "Gen V".

Por ahora se desconoce cuándo será el estreno de la segunda temporada de "Gen V" y si este anuncio afectará el debut de la esperada cuarta temporada de "The Boys".

