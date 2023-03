"Esta canción no la puede cantar un hétero": Miguel Bosé criticó a concursante por no ser gay

El cantante Miguel Bosé criticó a un participante de un concurso televisivo por verse "demasiado hétero" para cantar una canción.

La situación ocurrió en el programa de canto español Cover Night, donde un joven de 22 años llamado Daniel Norbert decidió cantar el icónico tema setentero "I will survive" de Gloria Gaynor.

Cuando el cantante finalizó su presentación, el jurado le dijo que no le había gustado su show. "Esta canción no la puede cantar un hétero", comentó Bosé.

"Tú tienes un aspecto demasiado straight (hétero) (...) 'Walk out the door, just turn around now. 'Cause you're not welcome anymore'. Hay que ser muy mariquita para decirlo bien", agregó.

Bosé lo llamó a usar algún implemento más "gay" en su presentación: "La próxima vez que la cantes, ponte una boa, algo que no nos haga sospechar que eres tan straight".

El comentario de Bosé dividió a las redes sociales.

Lamentablemente estoy de acuerdo con Bose, esa canción no la canta un hetero, está escrita para una mujer o un "destrenzado". — Verónica en Resistencia 🥊 (@VeronicaWelkner) March 8, 2023