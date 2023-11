Coni y Pincoya tuvieron una dramática discusión en Gran Hermano: "Lo encontré muy feo"

Un nuevo roce protagonizaron las participantes más longevas del reality "Gran Hermano", Coni Capelli y Jennifer Galvarini, producto de una situación que no le gustó nada a la originaria de Ancud.

Todo comenzó cuando Coni, Scarlette, Viviana le pidieron a "Gran Hermano" si podían tener una pijamada, solicitud que fue aceptada pero con la condución de que sirvieran a Sebastián por algunas horas.

Si bien las tres cumplieron su cometido, Pincoya manifestó su molestia pues se sintió excluida de la iniciativa, a pesar de que le explicaron la situación.

"Yo siempre te considero"

¿No entiendo qué es lo que te pasa conmigo?", le fue a consultar posteriormete la bailarina a Galvarini.

A lo que Pincoya replicó: "De las chicas no me importan. Pero de ti. Me hubieses dicho... ¿Y cuando ayer te lo propusieron, cómo no pensaste en nosotras las dos? Yo siempre te considero".

"Un momento en el que estábamos en guerra con el Seba y con el Rai. Un momento muy de nosotros, ahí pedimos esto, no fue ahora, fue hace harto", argumentó la joven por su parte.

"Yo siempre te considero. Es eso nada más", dijo la técnico de enfermería.

Pero Pincoya insistió en su punto al opinar "lo encontré muy feo, porque siempre a ti te voy a considerar. Más cuando trajeron ese alfajor.Fue como, 'toma, no pudiste ir a la pijamada'. No, lo encontré muy feo, no me gusta".

Coni entonces se mostró alterada. "Tú siempre encuentras todo feo. Cuando algo no tiene que ver contigo, y otra persona está brillando, tú te picas", a lo que Pincoya respondió "¿Por qué? ¿Tú crees que tienes mucha gente?".

"Si tú quieres ensuciarme y enlodarme ahora te va a ir súper mal... porque no es lo correcto", puntualizó Coni Capelli, quien después termino pidiendo disculpas, aunque no del todo.

"No tomes esto con una mala intención y te pido disculpas si lo sentiste así, no fue con esa intención. Tú sabes que te quiero por sobre todas las personas, no te sientas así. Te quiero mucho y no te lo tomes a mal", concluyó la joven.