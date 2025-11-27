El C919, el avión de pasajeros desarrollado por la fabricante china COMAC, hizo este lunes su debut internacional en la Exhibición Aeronáutica de Dubái 2025, un evento que reunió a más de 1.500 expositores y 148 mil visitantes de 98 países.

La aeronave posiciona a China como un nuevo competidor en el mercado dominado históricamente por Airbus y Boeing.

La presencia del C919 captó la atención de aerolíneas y analistas en una región donde la demanda por aviones más eficientes y de menor consumo sigue al alza.

La feria de Dubái es considerada una de las vitrinas más influyentes del mundo para las tecnologías de aviación y defensa. Para China, es la oportunidad de mostrar sus avances en aeronaves comerciales, drones, motores de energía verde y aplicaciones espaciales.

Fabricado íntegramente en China, el C919 está diseñado para competir directamente con los modelos Airbus A320 y Boeing 737, dos de los aviones más utilizados en rutas de corto y mediano alcance.

