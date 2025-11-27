Síguenos:
C919 debuta en Dubái: el avión chino que busca competir con Airbus y Boeing

Publicado: | Fuente: CGTN En Español
El C919, el avión de pasajeros desarrollado por la fabricante china COMAC, hizo este lunes su debut internacional en la Exhibición Aeronáutica de Dubái 2025, un evento que reunió a más de 1.500 expositores y 148 mil visitantes de 98 países.

La aeronave posiciona a China como un nuevo competidor en el mercado dominado históricamente por Airbus y Boeing.

La presencia del C919 captó la atención de aerolíneas y analistas en una región donde la demanda por aviones más eficientes y de menor consumo sigue al alza.

La feria de Dubái es considerada una de las vitrinas más influyentes del mundo para las tecnologías de aviación y defensa. Para China, es la oportunidad de mostrar sus avances en aeronaves comerciales, drones, motores de energía verde y aplicaciones espaciales.

Fabricado íntegramente en China, el C919 está diseñado para competir directamente con los modelos Airbus A320 y Boeing 737, dos de los aviones más utilizados en rutas de corto y mediano alcance.

LEER ARTICULO COMPLETO

Las + leídas
