China llama a fortalecer cooperación tecnológica tras Juegos de Robots Humanoides

China reafirmó su compromiso de fortalecer la cooperación internacional en ciencia y tecnología con el objetivo de que la innovación impulse el desarrollo global.

La vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mao Ning, señaló que el país asiático está dispuesto a ampliar los intercambios con distintos países en áreas como la inteligencia artificial y la robótica, subrayando que "solo a través de la apertura y la cooperación se puede lograr el progreso humano".

Las declaraciones surgieron en el marco de los Juegos Mundiales de Robots Humanoides 2025, celebrados en Beijing con la participación de equipos de 15 países.

Este evento, junto con la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial y la Conferencia Mundial de Robots, refleja el creciente rol de China como plataforma de diálogo y desarrollo en tecnologías de vanguardia.